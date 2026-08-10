أعربت دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية، عن ترحيبها ببيان أعضاء مجلس الأمن الصادر في 7 أغسطس الجاري، الذي دان الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو الماضي.

وأكدت، في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها، تقديرها لما تضمنه البيان من تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت الدول والمنظمات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكدة، أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما جددت دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.