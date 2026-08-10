أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة جوية تشهدها منطقة نجران اليوم، تتمثل في هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدنّي مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمال حدوث صواعق رعدية على أجزاء متفرقة من المنطقة.

ويشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، حيث يُتوقّع أن تتأثر هذه المواقع بنشاط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة، مع فرص لهطولات متفرقة خلال ساعات النهار.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة، والابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة المستجدات عبر منصات الأرصاد الرسمية، خصوصًا مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه الحالة ضمن سلسلة من الاضطرابات المناخية الموسمية التي تشهدها مناطق جنوب المملكة، حيث تسهم الرياح الموسمية القادمة من المرتفعات الجنوبية الغربية في تشكّل السحب الركامية وهطول الأمطار على أجزاء من نجران وجوارها.