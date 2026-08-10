تراجعت أسعار الذهب اليوم (الإثنين) 0.5 % إلى 4322.28 دولار للأوقية، من أعلى مستوى في سبعة أسابيع سجلتها في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأمريكية لاستشراف مسار أسعار الفائدة.

وقال محلل الأسواق لدى كيه سي إم تريد تيم ووترر، إن التراجع يمثل استقرارًا طبيعيًا بعد المكاسب القوية التي حققها الذهب الأسبوع الماضي، متوقعًا بقاء الأسعار مدعومة فوق مستوى 4300 دولار على المدى القريب، وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين الخميس.

وتعززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات أظهرت فقدان الاقتصاد وظائف على نحو غير متوقع في يوليو، مما يدعم جاذبية الذهب.

وفي المقابل، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 63.45 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 % إلى 1742.50 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.1 % إلى 1362.97 دولار.