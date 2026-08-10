أشادت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة بمواقف السعودية في مساندة الشعب اليمني في شتى المجالات وفي الأوقات والظروف كافة، معربة عن تقدير اليمن لقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائها سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، مؤكدة اعتزاز اليمن بالشراكة الإستراتيجية مع السعودية، ومواقفها الثابتة، ودعمها السياسي والاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن. وجددت إدانتها الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التصعيد الأخير للمليشيات الحوثية في المخا ومأرب وحضرموت، وبحث العلاقات الأخوية الراسخة بين اليمن والسعودية، وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.