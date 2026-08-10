أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، الجمعة، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو.

وأكد أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات هذه الهجمات الحوثية الإرهابية والمتكررة ضد السعودية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية يشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، والعمل على وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري وعاجل.

وشدد الأمين العام على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.