بعد إجازة طويلة بدأت في 25 يونيو امتدت لأسابيع طويلة تعود يوم غد (الثلاثاء) الحياة مجددا إلى المدارس بعودة الإداريين والمشرفين، فيما يلحق بهم المعلمون الأحد القادم 16 أغسطس.

ومن المقرر عودة الطلبة إلى فصولهم الدراسية يوم الأحد 23 أغسطس، وتستثنى من العودة إدارات التعليم في مكة والمدينة وجدة والطائف. ومع العودة المرتقبة بعد الإجازة تنتظر الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 6 إجازات، يومان لاحتفالات اليوم الوطني، و9 أيام إجازة الخريف، و9 أيام لمنتصف العام الدراسي، ويومان لذكرى يوم التأسيس، و16 يوما لعيد الفطر، ومثلها لعيد الأضحى.

وتضمن التقويم الدراسي للإدارات التعليمية الأربع المستثناة أن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس (الأحد) ما بعد القادم الموافق العاشر من شهر ربيع الأول، فيما ستكون الانطلاقة الفعلية للدراسة مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة وذلك يوم السابع عشر من ربيع الأول.

يشار إلى أن التقويم الدراسي لكافة الإدارات التعليمية، بما فيها الإدارات الأربع، سيكون موحداً في الإجازات المدرسية طوال العام، بما فيها إجازة عيد الفطر، عدا إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ في جميع الإدارات في الأول من شهر ذي الحجة وتستمر حتى يوم السادس عشر من الشهر نفسه، فيما ستبدأ إجازة عيد الأضحى في الإدارات الأربع يوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة إلى يوم السادس عشر من ذي الحجة، وذلك مراعاة لأعمال وظروف موسم الحج.

وتأتي عودة الكوادر الإدارية والتعليمية على مراحل متتالية قبل انتظام الطلاب والطالبات، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاقة عام دراسي جديد، وتهيئة المدارس لاستقبال منسوبيها في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.