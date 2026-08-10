صعدت أسعار النفط اليوم مدفوعة بالتفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لكن حدَّ من المكاسب إصرار إيران على ضرورة تلبية الولايات المتحدة عدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، أو 1.50%، لتصل إلى 84.80 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.30 دولار، أو 1.66%، ليصل إلى 79.48 دولار للبرميل.



أدلة ملموسة



وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن إيران وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب.



وأفاد محللو «إس.إي.بي ريسيرتش» في مذكرة: «رغم أن المضيق لا يزال في حكم المغلق، يجري تداول النفط حالياً بين 80 و85 دولاراً للبرميل، ما يعكس الأمل في التوصل إلى حل في المستقبل القريب».



وقال محلل الأسواق تيم ووترر: «اعتاد المتعاملون على الطبيعة المتقطعة للمفاوضات، وينتظرون أدلة ملموسة، مثل تحركات ناقلات مؤكدة أو اتفاقات رسمية، قبل مواصلة تقليص علاوة المخاطر».