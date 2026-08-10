جدّدت الحكومة العراقية تأكيد مواقفها الرافضة للاصطفاف ضمن المحاور في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم الوزراء حيدر العبودي، اليوم (الإثنين) أن «موقف العراق واضح ولن يكون جزءاً من المحاور والاصطفافات».



وأشار في بيان إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجه الجهات المعنية بتأمين منظومات الدفاع الجوي»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية.



وتحدث العبودي عن وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي في حلول 30 سبتمبر القادم.



ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة في شهر مايو الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أنه ماضٍ في تقوية الدولة وحصر السلاح ومكافحة الفساد. وأكد أكثر من مرة حرصه على أفضل العلاقات بين بلاده ودول الجوار في المنطقة. وسعى الزيدي إلى تقوية علاقاته مع الإدارة الأمريكية، إذ زار واشنطن أخيراً والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على الرغم من العلاقات التي تربط بين طهران وبغداد. وأكد الزيدي أنه يرفض أن يشكل العراق منطلقاً لأي اعتداءات على دول الجوار.



وفي سياق تنفيذ هذه السياسة دفع نحو حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وحث القوات الأمنية على توقيف أي مجموعات تنتهك تلك السياسة.