استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة محمد بن عبدالله النافع الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.



وهنأه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الرياضة، مؤكداً أهمية مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة الرياضة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة، وما تحظى به الرياضة بالمنطقة من دعم واهتمام.