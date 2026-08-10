من المنتظر أن يعود النجم الاتحادي الشاب محمد دومبيا للمشاركة مع فريقه عقب توقف «الفيفا» الذي سيبدأ الاثنين 21 سبتمبر ويستمر حتى الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إذ يواصل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته للملاعب.



وكان اللاعب المالي محمد دومبيا تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مباراة فريقه أمام الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 18 مارس الماضي.



وأجرى دومبيا عملية في الرباط الصليبي للركبة اليمنى بمدينة ليون الفرنسية في بداية أبريل الماضي، تحت إشراف الطبيب «برتراند سونيري كوتيه».



ويطمح اللاعب الاتحادي دومبيا للعودة مجدداً للملاعب الكروية في الموسم الرياضي القادم، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في المنافسة على البطولات محلياً وقارياً.



يذكر أن محمدو دومبيا (21 عاماً) انضم لنادي الاتحاد قادماً من رويال أنتويرب البلجيكي في سبتمبر 2025، بعقد يمتد لـ 5 أعوام حتى 2030 (لاعب مواليد).