أمرت الصين بفرض ضمانات مالية مرتفعة لمكافحة الإغراق على واردات جوز البيكان من الولايات المتحدة والمكسيك، ما يضيف مصدراً آخر للتوترات التجارية قبل أسابيع من قمة متوقعة بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ.



وقالت وزارة التجارة الصينية: «إن جوز البيكان من البلدين يُباع في الصين بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، استناداً إلى النتائج الأولية للتحقيق، واعتباراً من يوم الثلاثاء القادم سيُطلب من المستوردين دفع ضمان مالي بنسبة 54.3%، بينما سيواجه مستوردو جوز البيكان من المكسيك نسباً تتراوح بين 17.8% و51.6%.



إجراءات مضادة



يأتي القرار فيما تسعى واشنطن وبكين إلى إبقاء الاستعدادات على المسار الصحيح لزيارة شي المقررة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر القادم، في وقت يضغط فيه تجدد تبادل القيود التجارية والتكنولوجية على هدنة هشة بينهما. وأعلنت الصين الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات المضادة، شملت عقوبات على كيانات أمريكية، وقيوداً أكثر صرامة على الصادرات المرتبطة بالطائرات المسيرة.



تصحيح ممارسات



وفي بيان منفصل، أفادت الوزارة بأن أياً من الشركات الأمريكية لم تشارك في التحقيق، ما دفع السلطات إلى تطبيق نسبة 54.3% على جميع الإمدادات الأمريكية.



وأضافت الوزارة: «دأبت الصين على التحلي بالحذر وضبط النفس في استخدامها لتدابير تصحيح الممارسات التجارية». وتعهدت بحماية حقوق الأطراف المعنية قبل إصدار حكم نهائي.



وبدأ التحقيق في سبتمبر الماضي بموجب لوائح مكافحة الإغراق الصينية. وكان جوز البيكان الأمريكي قد خضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 10% في مارس 2025، في إطار رد الصين على الرسوم التي فرضها ترمب.



وسبق أن وقع جوز البيكان في خضم الحرب التجارية خلال إدارة ترمب الأولى، عندما استهدفت الصين جوز البيكان الأمريكي برسوم جمركية بنسبة 47%، ما حرم المزارعين في جورجيا وأريزونا من سوق تصدير رئيسية.