صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 28.57 نقطة ليصل إلى مستوى 10,845.58 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات عناية، ومعادن، وبترو رابغ، والمتقدمة، ومرافق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مهارة، وسماسكو، والعربية، وسابتكو، وأرتيكس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و8.57%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، ورتال هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، ومعادن، واتحاد اتصالات، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 109.94 نقطة ليصل عند مستوى 21,824.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.8 مليون سهم.