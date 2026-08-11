شهدت منطقة المروج في محافظة بن عروس التونسية حادثة مأساوية، بعدما سقطت طفلتان من شرفة شقة تقع في الطابق الثالث، في واقعة أسفرت عن وفاة رضيعة وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن والد الطفلتين أقدم على إلقائهما من الشرفة، فيما سارعت الوحدات الأمنية إلى التدخل بعد تلقي بلاغات من سكان المنطقة بشأن سقوط الطفلتين، وتمكنت من ضبط الأب وفتح تحقيق للوقوف على الملابسات.

ولقيت رضيعة تبلغ من العمر نحو 6 أشهر حتفها في موقع الحادث، متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها جراء السقوط.

في المقابل، نُقلت شقيقتها البالغة من العمر 3 سنوات إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة بن عروس، حيث تخضع للرعاية الطبية في ظل خطورة حالتها الصحية.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع الأب، لكشف تفاصيل ما جرى داخل المنزل وتحديد الأسباب والدوافع التي تقف وراء الحادثة، في وقت لم تتضح بشكل نهائي ملابسات الواقعة.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة والحزن بين سكان منطقة المروج، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف كامل تفاصيل القضية، وسط ترقب لما ستكشف عنه النتائج الرسمية.