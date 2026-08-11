ضُجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة فريدة من نوعها بعدما ظهر في قلب سحابة بيضاء جسم بيضاوي داكن ومثير للريبة، لتلتقطها أنظار المتابعين وتتحول إلى مادة دسمة للجدل والنقاش. الصورة التي نشرتها مستخدمة تُدعى تشارلي وودز عبر مجموعة متخصصة في تصوير السحب على «فيسبوك»، انقسمت حولها الآراء سريعة الاشتعال؛ فبينما رأى قطاع واسع أن الأمر لا يعدو كونه لوحة فنية أبدعتها الطبيعة، ذهب آخرون إلى أبعاد أبعد بكثير، ملمحين إلى احتمال ارتباط المشهد بأجسام طائرة مجهولة.

هذا الجدل وجد صداه الواسع لدى الباحث المهتم بالأجسام الغامضة سكوت سي وارينغ، الذي نقلت عنه صحيفة «ديلي ميل» تحليلاً غير تقليدي يزعم أن الشكل الداكن وسط السحابة قد يكون قرصاً غامضاً اتخذ من السحابة عباءة للتمويه على ارتفاع منخفض، ذاهباً إلى حد الادعاء بأن كائنات فضائية تستغل هذه الظواهر للاختباء والمراقبة. بطبيعة الحال، تفتقر هذه الطروحات لأي سند علمي، لتبقى مجرد تأويلات أفرزتها رغبة الفضول البشري في فك لغز المجهول.

وفي خضم هذا الصخب الرقمي، ظهرت جبهة أخرى من الشكوك تضع صحة الصورة برمتها موضع تساؤل؛ إذ تساءل كثيرون عما إذا كانت الصورة قد تعرضت لتلاعب رقمي أو صنعتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع غياب التفاصيل التقنية الأساسية مثل تاريخ الالتقاط والموقع الجغرافي ونوع الكاميرا، إلى جانب حفظ الصورة بصيغة «PNG» التي تلمح إلى احتمالية مرورها بمرحلة تعديل، وإن كان ذلك لا يمثل دليلاً قطعياً على زيفها.

في المقابل، يأتي العلم ليقدم إجابات أكثر هدوءاً ومنطقية، مرجحاً أن يكون المشهد نتاجاً لما يُعرف بـ«السحب العدسية»؛ وهي ظاهرة طبيعية غالباً ما تشهدها المناطق الجبلية نتيجة تفاعل التيارات الهوائية مع التضاريس، لتتخذ السحب أشكالاً ناعمة ومستديرة تحاكي الأطباق الطائرة في كثير من الأحيان وتثير الحيرة. أما البقعة الداكنة التي تتوسط المشهد، فما هي إلا تباين طبيعي في طبقات السحب، أو ظلال، أو فتحة عابرة تسمح بنفاذ الضوء من الخلف لتكتمل لوحة طبيعية مبهرة تتنازعها يد الواقع وخيال المتابعين.