حذّر مختصون في الصحة العامة، من تداعيات قلة النوم على الجهاز المناعي، مؤكدين أن النوم غير الكافي لا ينعكس فقط على النشاط اليومي، بل يمتد تأثيره إلى زيادة احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضحوا، أن الجسم يحتاج إلى ما بين 7 و8 ساعات من النوم يومياً لإعادة تنظيم وظائفه الحيوية، إذ يعمل النوم على تعزيز إنتاج الخلايا المناعية وتنظيم الهرمونات المسؤولة عن مقاومة الالتهابات. وفي المقابل، يؤدي الحرمان من النوم إلى إضعاف قدرة الجسم على التصدي للفايروسات والبكتيريا.

وأشار خبراء إلى أن اضطراب النوم، قد يرتبط بارتفاع مستويات التوتر وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، ما يفاقم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما يؤثر سلباً على التركيز والذاكرة، ويزيد من احتمالات الحوادث اليومية.