تملك أذرع النصر في الإعلام وغير الإعلام قدرة عجيبة في تحميل الهلال كل التداعيات التي تحدث في الرياضة وربما يأخذهم الخيال لتحميل الهلال ما هو خارج نطاق الكرة الأرضية.



الهلال خلف خروج قائمة حاتم خيمي من الانتخابات، والهلال خلف تعاقد نيوكاسل مع ماتياس، والهلال خلف توزيع الأدوار في إعلامنا الرياضي، والهلال هو من يقف خلف الرقابة المالية المشدّدة على النصر، والهلال، والهلال، والهلال.



هذا الطرح تتوارثه أجيال نصراوية وأضحى في نظرهم وصية من تخلى عنها كما يزعمون ليس نصراوياً.



تخيلوا ليلة تتويج النصر بالدوري كان حديثهم عن وصافة الهلال أكثر من حديثهم عن بطولتهم، وهذه من الكوارث التي تحتاج إلى جيل جديد يخرج النصر من دوامة الهلال.



أعرف أن هناك نصراويين عقلاء جداً وهم كثر ضد هذا التوجه والذي تحوّل مع الإيمان به إلى متلازمة الهلال. فهل حقاً تعانون يا رفاق الحرف من متلازمة الهلال؟ الواقع يقول نعم، لكن إذا أردتم أن تتجاوزوا فوبيا الهلال أصغوا جيداً إلى الزميل عايد الرشيدي وخذوا من صدقه ومصداقيته ما يخرجكم من هدير البحر إلى السيف، فهو -أي عايد- صادق معكم وأمين مع نصركم.



أصغوا إلى يوسف خميس واسمعوا ما يقول، فما يكرّس له هؤلاء يخدمهم ولا يخدم النصر.



النصر يجب أن يتحرر من هؤلاء الذين أشغلوه بالهلال، والهلال مشغول بما هو أهم.



بعض من يكرّسون لهذا الطرح ليسوا نصراويين بقدر ما يخدمون أجندتهم بادعاء معاداة الهلال وحب النصر، وهذا توجه مكشوف لمن يعرف حقيقتهم.



هل تدرك عزيزي النصراوي أن الهلال المستفيد الأول من انشغالكم به، فمتى ينشغل بكم؟ هذا سؤال عميق لا يجيب عليه إلا من يملك فكر الزميل محمد الدويش. أما ذاك الذي أزعجنا بحكم الحكماء فربما يستطيع الإجابة لكنه حتماً لن يفهم السؤال، ولهذا ستأتي إجابته خالية من كل شيء إلا جهله.



ومضة:



يسعى الأشخاص الأذكياء إلى العزلة بشكل خاص، بل يتجنبون فقط الضجر الذي يسببه الحمقى.



- آرثر شوبنهاور