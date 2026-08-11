حسمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حقيقة ما أثير حول وجود خلاف بينها وبين مواطنتها سيرين عبدالنور، على خلفية عدم مشاركتها في مسلسل «كذبة سودا»، كاشفة تفاصيل المكالمة التي جمعت بينهما وكواليس استبعادها من العمل.

لا خلاف بيننا

ونفت نادين الراسي، خلال تصريحات تلفزيونية على هامش مهرجان BIAF في بيروت، وجود أي خلاف مع سيرين عبدالنور، مؤكدة أن طلبها تشغيل مكبر الصوت خلال المكالمة التي جمعتهما لم يكن بهدف إحراج زميلتها أو افتعال أزمة، بل لمعرفة تفاصيل ما حدث.

وأشادت نادين بتصرف سيرين، مؤكدة أنها تعاملت مع الموقف بمهنية وحرصت على معرفة حقيقة الأمر، مشيرة إلى أن انزعاجها لم يكن موجهاً إلى سيرين، وإنما إلى طريقة إبلاغها بخبر عدم مشاركتها في العمل.

كواليس الاستبعاد

وأوضحت نادين أنها علمت بعدم مشاركتها في مسلسل «كذبة سودا»، بعدما جرى تداول الأمر مع ممثلة أخرى من دون الرجوع إليها، لافتة إلى أن سيرين أبلغتها بالخبر أثناء وجودها في موقع التصوير بدبي.

ويشارك في بطولة «كذبة سودا» محمد الأحمد، وسيرين عبدالنور، وداليدا خليل، ونادين الراسي. والعمل من تأليف مؤيد النابلسي، ومعالجة درامية لأكثم حمادة، وإخراج باسم السلكا.