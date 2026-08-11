أثارت شائعة وفاة الفنانة اللبنانية دينا حرب جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت معلومات غير صحيحة تفيد بوفاتها عام 2019، قبل أن تتكشف حقيقة الأمر ويتبين أنها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في لبنان.

اتصال ينهي الجدل

وكشف الفنان فريد النقراشي حقيقة الأنباء المتداولة، مؤكداً أن دينا حرب تواصلت معه بنفسها، وأعربت عن استيائها من انتشار خبر وفاتها، مشيراً إلى أنها تعيش حالياً في لبنان برفقة أسرتها وتتمتع بحالة صحية جيدة.

وأوضح أن الفنانة ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات، بعدما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، من أبرزها «غاوي حب» مع محمد فؤاد، و«45 يوم»، و«حلم العمر»، و«أمن دولت»، و«جدو حبيبي».

تشابه الأسماء

وبيّن النقراشي أن أصل الشائعة يعود إلى تشابه اسم الفنانة مع خبيرة تجميل تُدعى دينا حرب، توفيت إثر اختناقها بسبب تسرب غاز داخل منزلها.

وقال إن الفنانة فوجئت بانتشار خبر وفاتها، بعدما استُخدمت صورتها بالخطأ مع خبر وفاة خبيرة التجميل، قبل أن تنتقل المعلومة غير الصحيحة إلى بعض المواقع ومحركات البحث، وتظهر وكأنها تخص الفنانة اللبنانية.

وتعد دينا حرب من الفنانات اللبنانيات اللاتي شاركن في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، قبل ابتعادها عن الأضواء خلال السنوات الماضية.