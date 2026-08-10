يحمل صوت طلال مداح ذاكرة تتجاوز الأغنية نفسها؛ ذاكرة مرحلة كاملة من تحولات الفن السعودي، ولهذا تبدو إعادة هذا الصوت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في أغنيات شبابية أقرب إلى اختبار ثقافي لفكرة الإرث، أكثر من كونها استعراضاً لقدرات التقنية.

المؤيدون يرون باباً جديداً يصل منه «صوت الأرض» إلى جيل تشكلت ذائقته وسط إيقاعات مختلفة ومنصات سريعة، وقد تدفع أغنية حديثة شاباً إلى اكتشاف طلال الحقيقي والعودة إلى أرشيفه، وهنا تصبح التقنية جسراً بين زمنين.

لكن صوت الفنان جزء من شخصيته، وليس شخصيته كلها، فطلال كان يختار الكلمة واللحن، ويصنع طريقته في أداء الجملة، ويقرر أين يرتفع صوته، وأين يترك للصمت دوره، وعندما يؤدي الذكاء الاصطناعي أغنية جديدة بصوته، يصبح المستمع أمام تصور معاصر لما كان يمكن أن يغنيه طلال، لا أمام قرار فني اتخذه المطرب بنفسه، وهنا تكمن حساسية التجربة.

النجاح التقني يُقاس بمدى تشابه الصوت، أما النجاح الفني فيُقاس بما أضافه العمل إلى قيمة صاحبه. وإذا أصبحت الدهشة هي القيمة الأساسية، فقد يتحول إرث الفنان تدريجياً من تجربة إنسانية إلى «خامة صوتية» متاحة لإنتاج ما يشاء الآخرون.

لذا، فإن أجمل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديمه لطلال مداح يتمثل في ترميم أرشيفه، وتنقية تسجيلاته، وإيصال صوته الحقيقي بأفضل جودة إلى الأجيال الجديدة، فالإرث يحتاج إلى تقنية تحمي ذاكرته، أكثر من تقنية تعيد كتابته.