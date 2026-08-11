علّقت الفنانة المصرية ياسمين صبري على الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدة أمنيتها في أن تستعيد توازنها وتعود إلى الساحة الغنائية من جديد.

وأوضحت ياسمين، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها لا تتواصل مع شيرين بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن تجاوز الأزمات يحتاج -في المقام الأول- إلى قرار ورغبة حقيقية من الشخص نفسه.

وأعربت ياسمين عن تفاؤلها بشأن مستقبل شيرين الفني، مؤكدة أنها ترى مؤشرات على رغبتها في تجاوز المرحلة الحالية واستعادة نشاطها الفني.

«طريقي» محطة فارقة

وتحدثت ياسمين صبري عن رحلتها مع الشهرة، مشيرة إلى أن مسلسل «طريقي» كان من المحطات المهمة التي ساعدتها على لفت أنظار الجمهور، قبل أن تتسع دائرة انتشارها من خلال أعمالها السينمائية.

وأضافت أن تعاونها مع الفنان محمد إمام في عدد من الأفلام أسهم في تعزيز حضورها الجماهيري، لتنتقل شهرتها لاحقاً من مصر إلى عدد من الدول العربية.

مواصفات شريك حياتها

وعن حياتها العاطفية، أكدت ياسمين أنها لا تؤمن بمطاردة المرأة للرجل أو السعي خلفه، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون المبادرة من الرجل.

وكشفت عن مواصفات شريك حياتها، مؤكدة أنها تبحث عن شخص يتمتع بجمال العقل والقلب والروح، إلى جانب امتلاكه مبادئ واضحة، معتبرة أن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد أمر نادر وثمين.

أعمال جديدة

وترتبط ياسمين صبري بعدد من المشاريع الفنية الجديدة، بالتزامن مع استعدادها لعرض فيلمين خلال الفترة القادمة، هما «مطلوب عائلياً»، الذي يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز، و«نصيب»، الذي انتهت من تصويره وتشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار.