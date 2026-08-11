فيما تبقت 20 يوماً على انتهاء مرحلة استمرار الفرص المتبقية فتحت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» آفاقاً جديدة أمام خريجي وخريجات الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد من خلال مرحلة جديدة تمثلت في المقاعد الشاغرة بالتعاون مع الجامعات والكليات التي تم عرضها رسمياً في المنصة (الإثنين) الماضي. وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المتقدمين سعادتهم بالخطوة الجديدة التي تعزز فرص حصول أبنائهم وبناتهم على مقاعد جامعية. وقالوا إن تمديد فترة المقاعد الشاغرة يجب أن يستمر إلى البداية الفعلية للدراسة الجامعية ترقباً لانسحاب بعض المقبولين والمقبولات خلال الأيام القادمة بعد أن تمكنوا من الالتحاق ببعض القطاعات التعليمية خارج المنصة. يشار إلى أن «قبول» أكدت أنها أتاحت التقديم على المقاعد الشاغرة في عدد من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ استكمالًا للمرحلة الحالية بهدف توسيع فرص القبول أمام الطلبة الذين لم يتحقق لهم قبول حتى الآن، ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مرحلة استمرارية الفرص المتبقية عبر المنصة. مشيرةً إلى أن التقديم على المقاعد الشاغرة يستمر حتى يوم 31 من شهر أغسطس الجاري أو حتى اكتمال إشغال المقاعد الشاغرة، أيهما أسبق. ولفتت إلى أن إتاحة هذه المقاعد جاءت نتيجة عدم اكتمال شغل بعضها خلال مرحلة ترتيب الرغبات، إضافة إلى مقاعد شغرت إثر إلغاء أو انسحاب عدد من المقبولين، أو بسبب عدم استكمالهم إجراءات القبول خلال المراحل السابقة.