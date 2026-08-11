تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة النسخة الثانية من المنتدى اللوجستي العالمي (GLF) الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، خلال الفترة من 19 إلى 21 جمادى الآخرة 1448هـ الموافق 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويتزامن هذا المنتدى مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026؛ الذي تستضيفه المملكة بالشراكة بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للموانئ، ليشكِّل الحدثان منصة دولية محورية تجمع قادة القطاع وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم في مجالات النقل وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

ويهدف منتدى (GLF) إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات، وتعزيز دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر محاور رئيسة تشمل الابتكار في الخدمات اللوجستية، والربط العالمي المتكامل، والاستدامة في سلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن المنتدى الذي يعقد بالتزامن مع المنتدى العالمي لسلاسل التوريد للأمم المتحدة 2026، سيمثل منصة رائدة لإطلاق مبادرات إستراتيجية وبناء شراكات دولية نوعية، داعيةً جميع الشركاء والمختصين في القطاع إلى المشاركة في هذين الحدثين العالميين.

ويأتي الإعلان المبكر عن موعد المنتدى اللوجستي العالمي (GLF) بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2024 في الرياض؛ إذ شهدت مشاركة أكثر من 30 دولة، وحضور ما يزيد على 13 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 140 متحدثًا و80 عارضًا، أسفرت عن توقيع 67 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال (4,3 مليارات دولار).