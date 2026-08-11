خرج العديد من السوريين، اليوم (الثلاثاء)، إلى الشوارع، خصوصاً في دمشق ومدن أخرى، احتفالاً بحكم الإعدام الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب.

احتفالات السوريين بإعدام بشار وشقيقه ماهر



وتجمّع عدد من السوريين بالقرب من قصر العدل في العاصمة احتفالاً. وعبّرت أسر ضحايا جرائم النظام السوري السابق عن فرحتها بحكم الإعدام.



وعلت الزغاريد، بينما حمل عدد من السوريين الذين تجمّعوا أمام قصر العدل على أكتافهم أحد أعضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.



وقضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، (الثلاثاء)، غيابياً، بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة القتل العمد والتعذيب.



جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب والمتهمين الآخرين الفارين، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وقررت المحكمة بالإجماع تجريم «المتهم الفار بشار الأسد بتهم القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام».



وأصدرت المحكمة حكماً بالإعدام بحق عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته.



وكانت المحكمة عقدت ثماني جلسات للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.



يذكر أن عاطف نجيب هو ابن خالة بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا التي شهدت حملات من الاعتقالات منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.



وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت يوم 26 أبريل الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.