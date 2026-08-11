قبل انطلاقة مباريات دوري روشن السعودي (الخميس) القادم، تبرز الأرقام التهديفية القياسية التي شهدتها المسابقة منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008/09، حيث فرض الهلال والنصر حضورهما بقوة على قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة.



ويتربع الهلال على صدارة القائمة التاريخية، بعدما سجل 101 هدف خلال موسم 2023/24، ليصبح أول فريق يتجاوز حاجز الـ100 هدف في نسخة واحدة من دوري المحترفين.



ويأتي فريق النصر خلفه مباشرة بعدما سجل 100 هدف في الموسم ذاته، في واحدة من أقوى المنافسات الهجومية التي شهدتها المسابقة.



ويحتل الهلال المركز الثالث أيضًا برصيد 95 هدفًا خلال موسم 2021/22، ثم يعود الفريق الأزرق للظهور في المركز الرابع بـ87 هدفًا في موسم 2019/20.



وجاء فريق الاتحاد في المركز الخامس بعدما سجل 86 هدفًا خلال موسم 2022/23، يليه النصر بـ85 هدفًا في الموسم ذاته.



وتكتمل القائمة بحضور الهلال والنصر مجددًا، حيث سجل الهلال 83 هدفًا في موسم 2024/25، والهلال والنصر 80 هدفًا لكل منهما في موسم 2013/14، فيما اختتم الهلال القائمة بـ74 هدفًا خلال موسم 2025/26.



وتعكس هذه الأرقام الهيمنة الهجومية للهلال والنصر على سجل الأرقام القياسية في دوري المحترفين، فيما يبقى السؤال مع بداية موسم جديد: هل نشهد رقمًا تهديفيًا جديدًا يتجاوز حاجز الـ101 هدف؟