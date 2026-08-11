في وقت تتصاعد فيه الضغوط حول مستقبل قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خط الجدل بتصريح حاد، محذراً من أن إبعاد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد يكون «خطأً فادحاً».

وقال ترمب، الثلاثاء، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيرتكب خطأ كبيراً إذا قرر، لأي سبب، استبدال إنفانتينو، واصفاً رئيس «فيفا» بأنه «رائع».

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي لعبه إنفانتينو في تنظيم النسخة الأخيرة من كأس العالم، معتبراً أنها كانت «أنجح بطولة كأس عالم على الإطلاق»، ومؤكداً أن وجوده على رأس الاتحاد كان عاملاً مهماً في هذا النجاح.

ولم يكتف ترمب بالإشادة، بل ذهب إلى التحذير من تداعيات رحيل إنفانتينو، قائلاً إن البطولة لن تحقق المستوى نفسه من النجاح أو الأرباح في حال مغادرته منصبه.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة من عدد من الاتحادات القارية الكبرى، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

وتتركز جانب من هذه الضغوط حول خطة مثيرة للجدل تتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية الخاصة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي أثارت تحفظات داخل أوساط كروية بارزة.