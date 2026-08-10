تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والخليجية صوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يحتضن استاد محمد بن زايد مساء اليوم (الثلاثاء)، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الاتحاد ونظيره الجزيرة الإماراتي، وذلك ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027.

هذا ويحمل اللقاء طابعاً مختلفاً فهو ليس مجرد مباراة عادية، بل هو مباراة فاصلة من دور واحد، يتنافس فيها الطرفان على بطاقة التأهل الوحيدة إلى دور المجموعات لأندية القارة الآسيوية. فالفوز لأي فريق يؤكد العبور إلى النخبة، أما الخسارة فتعني الابتعاد عن المشهد القاري، ويلعب الاتحاد هذا اللقاء كونه خامس دوري روشن للمحترفين، ويسعى الفريق بقيادة المدرب الألماني ينس فيسينغ لتجاوز هذه العقبة صاحب الأرض والجمهور.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة للعميد على ملعب محمد بن زايد، حيث خاض الفريق الاتحادي 3 مباريات سابقة على هذا الملعب، وجميعها كانت أمام صاحب الأرض فريق الجزيرة، وحقق الاتحاد نتائج إيجابية خلال المواجهات الثلاث الماضية بواقع فوزين وتعادل، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليحتفظ بسجل خالٍ من الخسائر.

ويبحث الاتحاد في اللقاء الرابع عن مواصلة تفوقه التاريخي على هذا الملعب، في المقابل يسعى الجزيرة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار له أمام العميد على ملعبه.

في حين يلعب الجزيرة الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره، مستفيدًا من عامل الجمهور الذين سيشكلون دافعًا قويًا وحافزًا معنوياً بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لاستغلال هذه الميزة وتحقيق نتيجة تنقله إلى الواجهة الآسيوية وتُرضي طموحات الجماهير الجزراوية.