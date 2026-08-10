علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي أعادت فتح باب المفاوضات مع نظيرتها في نادي الاتفاق، من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن راضي العتيبي، ضمن تحركاتها لتدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.



وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الاتفاق أبدت رغبتها في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب، إذ تطمح إلى الاستفادة من المقابل المالي للصفقة في دعم تحركاتها خلال فترة الانتقالات، والتعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.



وتأتي عودة الأهلي للمفاوضات بعد أن شهد ملف اللاعب تحركات خلال الفترة الماضية، إذ أشارت تقارير حديثة إلى وصول الناديين إلى مراحل متقدمة بشأن انتقال العتيبي، قبل أن يتعثر إغلاق الصفقة، ليعود الملف مجدداً إلى طاولة المفاوضات.



ويُعد راضي العتيبي، المولود في 12 يونيو 2000، أحد الخيارات المحلية التي تستطيع شغل مركز الظهير الأيمن، ويبلغ طوله 1.70 متر، وسبق له تمثيل الوحدة والحزم قبل انتقاله إلى الاتفاق.



وخلال موسم 2025-2026 في دوري روشن السعودي للمحترفين، شارك العتيبي في 24 مباراة، منها 17 مباراة أساسياً و7 مشاركات بديلاً، ولم يسجل أي هدف، فيما حصل على 3 بطاقات صفراء دون أن يتعرض للطرد، وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في مباراتين، وفقاً لإحصاءات رابطة الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى مستوى مسيرته في دوري المحترفين، خاض العتيبي 84 مباراة حتى نهاية الموسم الماضي؛ بواقع 2 مع الوحدة، و5 مع الحزم، و77 مباراة بقميص الاتفاق خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، دون تسجيل أهداف.



وكان العتيبي محط اهتمام عدد من الأندية خلال الفترات الماضية، إذ سبق لإدارة الاتفاق رفض عرض من الاتحاد لشراء عقده في صيف 2025، بعدما رأت أن المقابل المقدم آنذاك لا يلبي تطلعاتها المالية والفنية.



وتسعى الإدارة الأهلاوية إلى حسم ملف الظهير الأيمن ضمن خطتها لاستكمال احتياجات الفريق الفنية، وتجهيز القائمة بالصورة المطلوبة للمنافسة على استحقاقات الموسم الجديد.