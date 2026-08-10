أكد المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني عدم وجود أي تدخُّل من وزارة الرياضة أو أي جهة أخرى، سواء من داخل القطاع الرياضي أو خارجه، في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشدداً على أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في اختيار من يمثلها.



وقال الزهراني، خلال مؤتمر القطاع الرياضي، إن الجمعية العمومية أقرّت اللوائح والاشتراطات المنظمة للعملية الانتخابية، كما عيّنت لجنة الانتخابات، مؤكداً أنه في ظل هذه الإجراءات «لا يوجد أي منطق في وجود أي تدخلات» في الانتخابات.



وأوضح أن الجمعية العمومية جهة مستقلة تدير شؤون كرة القدم في السعودية وفق الأنظمة المعمول بها دولياً، وأن أعضاء الجمعية هم من سيصوتون في صناديق الاقتراع بشكل سرّي، مضيفاً أن لا أحد يعرف لمن صوّت كل عضو.



وشدّد الزهراني على أن الأندية متى ما أرادت انتخاب شخص معين، فإن القرار يعود إليها وحدها، ولا توجد جهة أخرى تملك التدخل في خياراتها الانتخابية.



ودعا الجمعية العمومية إلى المحافظة على سمعة ونزاهة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورصد أي تجاوزات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تثير التشكيك في الإجراءات المتبعة، والعمل على إحالتها إلى الجهات المختصة.



كما دعا لجنة الانتخابات إلى رصد أي ممارسات أو أمور من شأنها التشكيك في نزاهة الانتخابات، والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية، وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة.



وجدّد الزهراني التأكيد على موقف الوزارة، قائلًا إنه «لا يوجد أي دور لأي جهة كانت، سواء وزارة الرياضة أو غيرها، داخل أو خارج القطاع الرياضي، في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم»، مشدداً على استقلالية العملية الانتخابية واحتكامها إلى اللوائح والإجراءات المعتمدة.