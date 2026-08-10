أكد المتحدث باسم رابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر بترجي أن الرابطة تعمل وفق معايير وإجراءات واضحة في عدد من الملفات المرتبطة بالموسم الرياضي، وفي مقدمتها جدولة مباريات الدوري، وتنمية الحضور الجماهيري، وإجراءات التعاقدات والرقابة المالية على الأندية، إلى جانب تطوير الكفاءات السعودية وتنمية الإيرادات المركزية.



وأوضح بترجي أن جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027 تم بناؤه وفق معايير معلنة، مشيرًا إلى أن الموسم القادم يعد من أكثر المواسم تعقيدًا من ناحية الروزنامة، في ظل تعدد العوامل والاعتبارات التي تدخل في عملية جدولة المباريات.



وأشار إلى أن نجاح الدوري لا يقتصر على ما يحدث داخل أرضية الملعب، وإنما يمتد إلى توسيع القاعدة الجماهيرية وتعزيز ارتباط المشجعين بالمسابقة والأندية.



وكشف بترجي إطلاق 4 مبادرات خلال الموسم لتنمية وتعزيز الحضور الجماهيري، تشمل الحملات الترويجية للمباريات، واستراتيجية دعم الأندية، ومبادرة تنمية القاعدة الجماهيرية، ومبادرة «مشجع الجولة».



وفي ملف التعاقدات، أكد بترجي أنه لا يوجد أي تأخير في الردود أو الإجراءات من فريق لجنة الاستقطابات في ما يتعلق بتعاقدات الأندية، موضحًا أن الاختلاف الذي قد يحدث يرتبط بتقييم اللاعبين المراد التعاقد معهم، وليس بتأخر الإجراءات.



وشدد على أن أي رد لا يتجاوز المهلة الزمنية المنصوص عليها في دليل الإجراءات، نافيًا وجود تأخير من جانب الفريق المعني في التعامل مع طلبات الأندية.



وفي ما يتعلق بالرقابة المالية، أوضح بترجي أن المعلومات المالية المتعلقة بالأندية تعد معلومات حساسة، وأن الرابطة تحرص على حماية خصوصية النادي وعدم الكشف عن تفاصيله المالية.



وردًا على تساؤل حول كيفية تمكن نادي النصر من التعاقد مع لاعبين في ظل وجود ديون والتزامات مالية، أوضح بترجي أن السماح بالتعاقد يرتبط بقدرة النادي على إثبات سلامة وضعه المالي والتزاماته وفق الإجراءات المعتمدة.



وقال: «في حال أثبتت الأندية، من خلال المستندات التي توضح جدول الالتزامات، عدم وجود أي فجوة مالية في أي التزام، فإنه يسمح لها بالتعاقد مع اللاعبين، مع تقديم ضمانات لهذا التعاقد».



وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على أي نادٍ، سواء النصر أو غيره؛ إذ إن النادي الذي يثبت من خلال المستندات عدم وجود فجوة في المداخيل، أو امتلاكه خططًا علاجية تبعده عن الديون وتعالج التزاماته، يسمح له بإبرام التعاقدات وفق الضوابط المعتمدة.



وأكد أن هذه الآلية تطبق وفق الإجراءات والضوابط المنظمة، بما يضمن التعامل مع الالتزامات المالية للأندية، وفي الوقت ذاته تنظيم قدرتها على إبرام تعاقدات جديدة، مع تقديم الضمانات اللازمة.



وعلى الصعيد الإداري، أوضح بترجي أن الرابطة عملت على تنمية وتطوير الموظفين السعوديين في مختلف إداراتها وأقسامها، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز السعودة والاستفادة من الكفاءات الوطنية، إلى جانب الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية المتخصصة عند الحاجة.



وفي الجانب التجاري، كشف بترجي أن الإيرادات المركزية التي توزع على الأندية ارتفعت بنسبة 115% خلال السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر على نمو العوائد التي تحققها الرابطة وتعود على الأندية.



وأوضح أن 82% من إيرادات الرابطة يتم توزيعها على الأندية، فيما يخصص الجزء المتبقي لتغطية الأمور والمتطلبات التشغيلية للرابطة.



وفي ما يتعلق بالتصوير من مدرجات الملاعب، أكد بترجي أن التصوير مسموح لجميع من يملك تذكرة في المدرجات، كما أن النشر مسموح أيضًا.



وأشار في الوقت ذاته إلى أن الرابطة تستهدف الوصول إلى تغطية منظمة تحاكي التغطية التي يقدمها الناقل، بما يواكب تطور المسابقة ويعزز جودة المحتوى والتغطية المرتبطة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين.