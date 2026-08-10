كشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد تفاصيل مبادرات إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الأندية إدارياً ومالياً، إلى جانب تعزيز الألعاب المختلفة وتنمية الإيرادات التجارية. وتطرق إلى ملف تخصيص نادي الاتفاق وما يُتداول بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأوضح المسعد أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق برنامج إستراتيجية دعم الأندية، الذي شهد توسعاً منذ انطلاقه، ليصل عدد الأندية المشاركة إلى 93 نادياً، فيما بلغ عدد الرياضات المدعومة وفق نظام التفعيل 20 رياضة.



وفي إطار إستراتيجية الموسم الرياضي، أعلن المسعد إضافة مبادرة أساسية جديدة ضمن برنامج إستراتيجية دعم الأندية، تتمثل في مبادرة زيادة الإيرادات التجارية لتحفيز الأندية على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تحقيق إيرادات ذاتية.



وأشار إلى أن إجمالي الميزانية المخصصة للدعم المباشر للأندية السعودية يبلغ 952.96 مليون ريال، وتشمل أندية دوري المحترفين والدرجتين الأولى والثانية.



وأوضح أن الأندية التي تنجح في تطبيق جميع المعايير المطلوبة ضمن منظومة الدعم يمكن أن تتحصل على مبالغ تتراوح بين 100 و120 مليون ريال، وفقاً لاستيفائها المعايير والمؤشرات المحددة.



وفي ما يتعلق بمبادرة الألعاب المختلفة وفق نظام النقاط الموحد، أظهرت تفاصيل البرنامج تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 517 مليون ريال، منها 438 مليون ريال لنظام النقاط الموحد، فيما تبلغ قيمة النقطة الواحدة 270 ألف ريال.



وقُسمت الرياضات المشمولة بنظام النقاط إلى 5 فئات؛ إذ تحصل الفئة الأولى، التي تضم كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وألعاب القوى، على 120 نقطة، فيما تحصل الفئة الثانية، التي تضم الكاراتيه والجودو والسباحة، على 96 نقطة.



وتحصل الفئة الثالثة، التي تشمل المبارزة والتايكوندو والجوجيتسو ورفع الأثقال والمصارعة، على 84 نقطة، فيما خُصصت 60 نقطة للفئة الرابعة التي تضم كرة الطاولة والدراجات والملاكمة والجمباز والريشة الطائرة. أما الفئة الخامسة، التي تضم التنس والسهام والرياضات الإلكترونية، فخُصص لها 44.74 نقطة.



وكشف المسعد تخصيص ميزانية تبلغ 54 مليون ريال لمبادرة زيادة الإيرادات التجارية لدعم الأندية، موضحاً أن المبادرة تستثني الإيرادات المتحققة من المصادر الحكومية أو مالك النادي أو الإيرادات غير المالية، بما يركز على تحفيز الأندية على تنمية إيراداتها التجارية الفعلية.



وفي جانب التطوير الإداري، أكد أن مبادرة الحوكمة تستهدف تطوير الأندية إدارياً من خلال تطبيق مجموعة من المعايير والمؤشرات المحددة، بما يسهم في ضمان استقرار النادي ونموه وتحقيق أهدافه.



وتطرق وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب إلى ملف تخصيص نادي الاتفاق، مؤكداً وجود خطة عمل مع الأندية لمعالجة أي تحديات تواجهها، وقال: «إن شاء الله سيتم إيجاد الحلول المناسبة لنادي الاتفاق خلال الفترة القادمة»، وذلك في إطار العمل على معالجة التحديات المرتبطة بملف طرح النادي للتخصيص.



وفي شأن آخر، نفى المسعد ما يتم تداوله بشأن تدخله في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن ما يُشاع غير صحيح.



وحول الألعاب المختلفة في الأندية، أوضح أن هناك أندية أصبحت مصروفاتها في بعض الألعاب المختلفة أعلى من إيراداتها، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار جميع الألعاب والعمل على معالجة أي خلل قد يواجهها.



وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرار استمرار أي لعبة من عدمه يعود إلى الأندية الخاصة، في ظل مسؤوليتها عن إدارة أنشطتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها.



واختتم المسعد حديثه بالتأكيد على أنه يتواجد في موقعه لخدمة القطاع الرياضي والأندية الرياضية، نافياً ما يقال عن كونه قاسياً في التعامل مع الأندية، ومشدداً على حرصه على التواصل معها.