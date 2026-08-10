زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا وبريطانيا بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم، بعدما أعلنت إيران أن على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع تعويضات وتنفيذ عدد من الشروط الأخرى قبل إعادة فتح مضيق هرمز.



وصعدت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي -المعيار الأوروبي- تسليم شهر سبتمبر القادم بنسبة 10.62% إلى 61.445 يورو (70.98 دولار) لكل ميجاواط/ساعة.



وقفزت نظيرتها للغاز البريطاني بنسبة 10.98% لنحو 51.48 جنيه إسترليني (69.60 دولار) لكل ميجاواط/ساعة.



ملء الخزانات



وكانت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، إذ زادت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي بنسبة 3.6٪، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.



وتواجه أوروبا تحدياً كبيراً في إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء القادم، في وقت أصبحت فيه الإمدادات العالمية المحدودة أكثر تكلفة.



التطورات الجيوسياسية



وارتفع العقد الهولندي القياسي للغاز تسليم الشهر القادم إلى نحو 50.65 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما ارتفع العقد البريطاني المماثل بنحو 5٪، وتفاعلت الأسواق بحذر مع التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وأدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى قطع جزء كبير من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.