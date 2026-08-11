كشف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من التفاهم، في أعقاب محادثات بينهما بوساطة من إسلام آباد.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» اليوم (الثلاثاء) عن الوزير قوله: إن المؤشرات خلال اليومين أو الثلاثة الماضية توحي بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق سلام. وقال آصف إن الأمور تتجه مجدداً لصالح ترتيبات سلام أو اتفاق، مؤكداً أن تحقيق سلام دائم يصب في مصلحة المنطقة.



وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية في وقت سابق، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي وصل إلى طهران، اليوم (الثلاثاء)، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.



من جانبه ، أعلن المتحدث باسم وزارةالخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم أن قطر تلقت «ردود فعل إيجابية من البلدين»، معتبراً أن المفاوضات بلغت «نقطة مفصلية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية، بأن هجوماً صاروخياً استهدف معسكراً للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل، شمالي العراق، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.



في غضون ذلك ، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة بين سفينة حاويات وقوات عسكرية في خليج عمان. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية قولها، إن سفينة الحاويات يُعتقد أنها أصيبت بصاروخ قبالة ساحل باكستان.



ووفقاً لتقييمات مبدئية، يُعتقد أن سفينة الحاويات «فيلا نوفا» التي ترفع علم بنما أصيبت بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عُمان (الثلاثاء)، على بُعد نحو 71 ميلاً بحرياً من ساحل باكستان، وذلك بحسب ما أفادت به مجموعة (فانغارد) البريطانية للتعامل مع المخاطر البحرية.