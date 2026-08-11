ارتفعت مخصصات البنوك السعودية بنسبة 33.5%، ونما صافي القروض والسلف بنسبة 6.9% عن الربع المماثل من العام السابق لتسجل نمواً بمعدل من خانة واحدة للربع الثاني على التوالي، مع نمو دخل العوائد بنسبة 8.9% وارتفاع هامش صافي الفوائد بمقدار 6 نقاط أساس، وذلك بحسب ما كشفه تقرير «الجزيرة كابيتال» بشأن نتائج البنوك السعودية العشرة (المدرجة في السوق المالية) خلال الربع الثاني 2026.



أرباح القطاع



ووفقاً للتقرير، زاد ربح قطاع البنوك السعودية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.2% إلى 24.9 مليار ريال.



وارتفع الدخل من غير التمويل في الربع الثاني 2026 بنسبة 6.0% عن الربع المماثل من العام السابق. وجاء إجمالي صافي أرباح القطاع أعلى من متوسط التوقعات بنسبة 4.4%. حققت 9 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباحاً أعلى من متوسط التوقعات، وارتفع الربح قبل المخصصات للقطاع في الربع الثاني 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.6%.



الرهن العقاري



انخفض المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثاني 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.6% إلى 5.5 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال في الربع الثاني 2025. وارتفع إجمالي الودائع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.7% إلى 3.146 مليار ريال. وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع بمقدار 579 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق إلى 46.2%.



وانخفض معدل القروض إلى الودائع الطبيعي خلال الربع الثاني 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 162 نقطة أساس إلى 109.2%، كما انخفض معدل القروض إلى الودائع النظامي خلال نفس الفترة بمقدار 195 نقطة أساس إلى 79.7%.



وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1%، كما تحسن معدل التغطية عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 11.43 نقطة مئوية إلى 140.3%. في المقابل ارتفعت تكلفة المخاطر إلى 31 نقطة أساس بسبب ارتفاع المخصصات.



تكلفة المخاطر



وارتفعت تكلفة المخاطر في الربع الثاني 2026 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 6 نقاط أساس إلى 31 نقطة أساس. وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 87 نقطة أساس إلى 28.6%.



وتحسنت الكفاءة التشغيلية أيضاً، إذ انخفض معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع إلى 28.6% في الربع المنتهي في يونيو 2026 بسبب ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 8.2% عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.0% خلال نفس الفترة. وجاء نمو الربح التشغيلي بدعم ارتفاع صافي الدخل من الفوائد عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.9% ونمو في الدخل غير المحقق الربح بنسبة 6.0%.