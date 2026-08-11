برنامج استمطار السحب يدشن «غرفة عمليات مطورة»

دشّن المركز الوطني للأرصاد غرفة عمليات لمراقبة السحببمقره في جدة، بحضور رئيسه التنفيذي المشرف العام على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام في إطار تطوير البيئة التشغيلية للبرنامج، والتكامل والتنسيق بين الفرق والجهات ذات العلاقة، لدعم عمليات الاستمطار وتسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة التنفيذ.

تضم الغرفة خمس فرق تشغيلية ومنصة تنفيذية موحدة لدعم الموقف التشغيلي اليومي، بعرض البيانات ومؤشرات الأداء، ومراجعة النشرات الجوية والخطط التشغيلية، واستعراض جاهزية الطائرات والأنظمة والفرق.

