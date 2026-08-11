«لافتة المسدس» تُشعل معركة قضائية بين ناديين إنجليزيين

رفع مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي إيفانغيلوس ماريناكيس دعوى قضائية ضد كريستال بالاس، بسبب لافتة مسيئة له رُفعت في ملعب «سيلهرست بارك» خلال الموسم الماضي.

«لافتة المسدس» تشعل معركة قضائية

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، أصر إيفانغيلوس ماريناكيس على مقاضاة كريستال بالاس، بعدما رفع مشجعو النادي لافتة ظهر فيها مالك نوتنغهام فورست وهو يوجه مسدساً إلى رأس مورغان جيبس وايت، كما تضمنت اللافتة إشارات مسيئة وخطيرة، وغير مدعومة بأدلة، إلى تعاملات الملياردير اليوناني التجارية.

أزمة جيبس وايت وراء ظهور اللافتة

وعُرضت اللافتة في أغسطس الماضي، بعد فترة وجيزة من فشل انتقال جيبس وايت إلى توتنهام، قبل أن يقرر اللاعب توقيع عقد جديد مع نوتنغهام فورست.

غرامة بـ50 ألف جنيه إسترليني

وعقب تحقيق أجراه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الواقعة خلال نوفمبر الماضي، وُجهت اتهامات إلى كريستال بالاس، قبل أن يتم تغريم النادي في نهاية المطاف مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.

ماريناكيس يُصر على التصعيد

لكن ماريناكيس يرى أن هذه العقوبة لا تعالج ما يعتبره ضرراً عالمياً لسمعته، وأنه مصمم على ملاحقة نادي كريستال بالاس إلى أقصى حد يسمح به القانون.

وتستند دعوى ماريناكيس إلى اعتقاده بأن كريستال بالاس لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض اللافتة، كما أنه لم يسارع إلى إزالتها بعد ظهورها.

وبموجب لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تتحمل الأندية مسؤولية ضمان تصرف جماهيرها بطريقة لا تتسم بـ«السلوك غير اللائق أو المسيء أو العدواني أو المهين أو الاستفزازي».