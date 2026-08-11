كشف تقرير «هورايزم – القيمة الرقمية للجماهير 2026» عن حضور عالمي بارز لنادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو في مؤشرات القيمة الرقمية والجماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتُعد «هورايزم» شركة متخصصة في تحليل وقياس القيمة التجارية والرقمية للمحتوى والجماهير في الرياضة، من خلال تتبع الوصول والتفاعل وأداء المحتوى عبر منصات التواصل، وتحويل هذه البيانات إلى قيمة مالية تقديرية تساعد الأندية والبطولات والرعاة على قياس العائد الرقمي.



وسجل النصر 33.64 مليون يورو من القيمة المتولدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحل في المركز 22 عالمياً ضمن قائمة أعلى 25 فريقاً، ويتصدر أندية آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بوصفه النادي السعودي والخليجي والعربي الوحيد في القائمة العالمية.



وبلغت القيمة الرقمية الإجمالية لأندية الدوري السعودي 50.96 مليون يورو، فيما تمثل قيمة النصر وحده نحو 66% من الإجمالي؛ أي ما يقارب ثلثي القيمة التي ولّدها محتوى أندية الدوري السعودي عبر منصات التواصل.



وعلى المستوى الفردي، تصدر قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو عدة مؤشرات عالمية في التقرير، بعدما بلغ إجمالي جمهوره نحو 1.026 مليار متابع، متصدراً الشخصيات والرياضيين من حيث حجم الجمهور.



كما تصدر رونالدو الرياضيين عالمياً في القيمة الرقمية المتولدة بقيمة بلغت 150.97 مليون يورو، وجاء أولاً في مؤشر القيمة لكل متابع عند 0.15 يورو.



وامتدت صدارة قائد النصر إلى المحتوى، بعدما سجل أعلى منشور من حيث القيمة بنحو 4.75 مليون يورو، إضافة إلى أعلى منشور من حيث التفاعل بنحو 29.94 مليون تفاعل.



وتكشف هذه الأرقام عن ثقل رقمي وتجاري متصاعد للنصر؛ ناد يتصدر منطقته ويدخل قائمة النخبة عالمياً، وقائد يتربع على قمة المؤشرات الجماهيرية والرقمية بين الرياضيين.