أعلنت رابطة كرة القدم للمحترفين في كولومبيا تعليق منافسات الدوري المحلي لمدة أسبوع، تضامناً مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد وخلف عشرات القتلى والمصابين.

وجاء قرار تعليق المنافسات عقب تقييم الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة من الكارثة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين، بينما تعمل السلطات على حصر الخسائر الناجمة عن الزلزال.

وبحسب البيانات الواردة، بلغت قوة الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في 10 أغسطس، 7.4 درجة على مقياس ريختر، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 164 شخصاً، إلى جانب أضرار مادية واسعة في المناطق المنكوبة.



وقالت رابطة الدوري الكولومبي إن جميع الأندية المحترفة الـ36 المشاركة في الدرجتين الأولى والثانية ستخصص هذا الأسبوع لدعم المجتمعات المتضررة، وتسخير إمكاناتها ومواردها للمساعدة في عمليات الإغاثة والتعافي.

وأكدت الرابطة في بيان أن «كرة القدم يمكن أن تنتظر.. كولومبيا تحتاج إلينا»، مشيرة إلى أن تعليق المنافسات يعكس تضامن أسرة كرة القدم مع الشعب الكولومبي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ولم يتوقف تأثير الزلزال عند حدود المسابقات المحلية، إذ امتد إلى البطولات القارية، بعدما أعلنت «كونميبول» تأجيل مباراتين، احتراماً للضحايا ومراعاةً للظروف الأمنية واللوجستية الناجمة عن الكارثة.



وشمل قرار التأجيل مواجهة إنديبندينتي سانتا في الكولومبي وريفر بليت الأرجنتيني في بطولة كأس سود أمريكانا، إلى جانب مباراة ديبورتيس توليما الكولومبي وإنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري في كأس ليبرتادوريس.

ويأتي تعليق منافسات كرة القدم في وقت تتركز فيه جهود السلطات وفرق الطوارئ على المناطق الأكثر تضرراً، وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار التي خلفها الزلزال.

ويعكس قرار الأندية والرابطة توظيف كرة القدم، باعتبارها إحدى أكثر الرياضات حضوراً وتأثيراً في المجتمع الكولومبي، في دعم جهود الإغاثة والتضامن مع المتضررين، بدلاً من إقامة المنافسات الرياضية في ظل استمرار تداعيات الكارثة.