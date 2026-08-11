رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق.

وأوضح أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم المستمر وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الطرق، مما يعزز الدور المحوري للهيئة كونها جهة منظمة للقطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الممكنة لجميع برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد الدلامي أن التنظيم سيعزز الدور المحوري للهيئة من خلال بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات في القطاع، سعياً إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، وسيسهم التنظيم في تعزيز الحوكمة والتكامل مع شركاء النجاح، بما يدعم استمرار النجاحات التي تحققت في القطاع أخيراً، ويواكب متطلبات المرحلة القادمة.

وبيّن أن التنظيم سيسهم في توسيع نطاق عمل الهيئة، وتعزيز تنافسية القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطرق، إضافة إلى تمكين الجهات العاملة فيه. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

وأكد أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع شركاء النجاح كافة من الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بهذا القطاع، مشيراً إلى التكامل الكبير الذي شهدته رحلة تنظيم الهيئة، والذي سينعكس على تجربة المستخدمين خلال الفترة القادمة من خلال تمكين الهيئة من تنفيذ أدوارها.