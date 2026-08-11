أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العنقري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للدورة الـ12 للمنتدى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، تجسد امتداداً للدعم الذي توليه القيادة لكل ما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.



وأوضح العنقري أن الدورة الجديدة تتضمن 5 دراسات إستراتيجية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتجسد نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال إشراك الخبراء والمختصين في إعداد الدراسات ومناقشتها، بما يعزز جودة مخرجاتها وأثرها.

قضايا محورية



وبيّن أن المنتدى واصل خلال دوراته السابقة تقديم دراسات متخصصة تناولت قضايا تنموية واقتصادية واجتماعية، وأسهمت في إثراء الحوار الوطني ودعم صناعة القرار.



وتتناول الدراسات الخمس قضايا اقتصادية وتنموية محورية، تشمل تحديات الازدحام المروري في المدن الكبرى وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، ونقل وتوطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر الوطنية، وتوظيف الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب أثر التشريعات والسياسات العامة في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة البيئة التنظيمية والعدلية، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.