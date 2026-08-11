رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتمكين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) من تقديم خدمات الاعتماد للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس الصحي السعودي.

وأكد أن القرار يأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويعكس ما وصلت إليه منظومة الجودة وسلامة المرضى في المملكة من نضج وتطور، وما تتمتع به معايير الاعتماد الوطنية من موثوقية وتنافسية على المستوى الدولي، في ظل ما أتاحته رؤية السعودية 2030 من ممكّنات عززت ريادة المملكة وحضورها الصحي إقليميًا ودوليًا.

ويُمثل تقديم «سباهي» خدمات الاعتماد خارج المملكة خطوةً تعزز حضور الخبرات والمعايير السعودية في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى دوليًا، وتسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الممارسات الصحية، بما يعزز دور المملكة في دعم مستقبل الرعاية الصحية إقليميًا وعالميًا.