يبدو أن الموضة الراقية تعيش موسماً أكثر تحرراً من القواعد، بعدما تحولت الفانتازيا والخيال إلى أحد أبرز ملامح عروض الـHaute Couture لخريف 2026 في باريس. فبدل الاكتفاء بالفخامة التقليدية، قدم المصممون أزياء تبدو أقرب إلى شخصيات من عالم القصص الخيالية، بأحجام درامية وتفاصيل ثلاثية الأبعاد وخامات غير متوقعة.

وكانت Chanel من أبرز الدور التي تبنت هذا التوجه، إذ استوحى المصمم ماثيو بلازي مجموعته من الحكايات الشعبية وشخصيات مثل «جاك وشجرة الفاصوليا» و«جولديلوكس» و«البطة القبيحة». وظهرت على الأزياء أغصان ملتفة، وزهور ثلاثية الأبعاد، وفراشات وتفاصيل نباتية امتدت حتى إلى الأحذية، لتمنح المجموعة أجواءً حالمة وسريالية.

أما Jean Paul Gaultier، فذهبت المجموعة إلى مساحة أكثر جرأة، مع تصميمات تجمع بين الساتان والريش والتول والبروكار، ضمن أشكال منحوتة ومبالغ فيها. وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تحويل قطعة الـCouture إلى عمل فني قائم بذاته، وليس مجرد فستان فاخر.

ولم تقتصر الفانتازيا على الأقمشة والتطريز؛ بل ظهرت أيضاً في الأحجام والنسب غير التقليدية، مع أكتاف منحوتة، وفساتين ذات أحجام ضخمة، وأشكال تستحضر المنحوتات والشخصيات الخيالية. كما استخدم بعض المصممين خامات غير معتادة، مثل الأصداف البحرية والمواد الطبيعية، لإضافة عنصر المفاجأة إلى التصميم.

ويبدو أن عودة هذا الأسلوب لا تعني مجرد رغبة في المبالغة، بل تعكس توجهاً أوسع في الموضة نحو الهروب من الواقع واستعادة اللعب والخيال. وهو ما ظهر أيضاً في إطلالات النجمات خلال أسبوع الأزياء الراقية، حيث اختارت أسماء مثل Cardi B إطلالات مسرحية ومبالغاً فيها، تجمع بين الريش والتول والأحجام اللافتة.