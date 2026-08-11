التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير.

ونوّه أمير منطقة نجران بما يضطلع به مجلس الشورى من دور في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، والإسهام في دعم مسيرة التنمية، في ظل ما يحظى به المجلس من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمنطقة، وما تشهده من تنمية في مختلف المجالات.

وأعرب آل دغرير عن شكره لأمير منطقة نجران على ما يوليه من اهتمام بكل ما يخدم أهالي المنطقة ومسيرتها التنموية.