أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الثلاثاء)، إصابة لاعبه روني باردغي بتمزق في الرباط الصليبي.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة باردغي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

غياب طويل عن الملاعب

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب لاعبه، لكن الإصابة نفسها أبعدت باردغي عن الملاعب لمدة 11 شهراً مع كوبنهاجن خلال موسم 2024-2025.

وكان باردغي في طريقه لمغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل اللعب لعدد دقائق أكثر، بحسب تقارير صحفية، لكن إصابته أوقفت رحيله عن النادي الكتالوني.

أرقام باردغي

وخلال الموسم الماضي، شارك الجناح الأيمن السويدي، ذو الأصول السورية، باردغي في 28 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.