حسم نادي الاتحاد تأهله إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، بعدما اكتسح الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) ضمن الملحق المؤهل للبطولة.



وقدم «العميد» أداءً هجومياً قوياً، قاده الهولندي ستيفن بيرغوين الذي تألق بتسجيل هدفين، افتتح بهما مهرجان أهداف الاتحاد في الدقيقتين 12 و38.



وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد تفوقه وأضاف حسام عوار الهدف الثالث عند الدقيقة 54، قبل أن يشارك مروان الصحفي بديلاً، ويحتاج إلى أربع دقائق فقط ليضع بصمته ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 69، بعد تمريرة حاسمة من يوسف النصيري.



وقلص الجزيرة الفارق بهدف عند الدقيقة 80، إلا أن الاتحاد حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة برباعية مقابل هدف، ويضمن حضوره رسمياً في مرحلة الدوري من البطولة الآسيوية.