انتقل إلى رحمة الله تعالى مجيديع خليفة العيدي السلمي، بعد معاناة مع المرض.



وسيُصلّى عليه عقب صلاة فجر غدٍ (الأربعاء) في مسجد القريقري، فيما يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الصالحية بجدة.



والفقيد والد كل من؛ مشعل من منسوبي صحيفة «عكاظ»، وفهد من منسوبي الهيئة العامة للموانئ، وصالح من منسوبي جامعة جدة، وسلطان من منسوبي الدفاع المدني بجدة، وخليفة.



ويتقبل ذوو الفقيد العزاء في منزله بحي الفلاح في جدة.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).