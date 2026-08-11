وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، صعدت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين.



وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، إلى 4441.10 دولار للأوقية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية للفيدرالي.



السياسة النقدية



ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا غداً، تليها بيانات أسعار المنتجين الخميس، وسط توقعات بأن تؤثر في مسار السياسة النقدية، بعدما أدى تقرير الوظائف الأخير إلى تراجع الرهانات على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر القادم.



ويأتي انتظار البيانات في وقت تصاعد القلق من فشل المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران أن الأمر يتوقف على قبول الولايات المتحدة بشروطها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاطر التضخمية للصراع.



أعلى مستوى



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4432.73 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7% لتصل إلى 4492.60 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 66.30 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1765.26 دولار للأوقية.