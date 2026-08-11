واصلت أسعار الألمنيوم ارتفاعها لليوم السابع على التوالي، مع تلاشي الآمال في التوصل سريعاً إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من استمرار القيود على إمدادات الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.



ارتفعت أسعار الألمنيوم 0.6% إلى 3,337 دولاراً للطن، بينما صعد النحاس 0.1%، في حين تراجعت بقية المعادن.



وارتفعت العقود الآجلة في لندن بما يصل إلى 1%، مسجلة أعلى مستوى منذ 23 يونيو الماضي، بعدما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة من المطالب الجديدة على إيران، من بينها دفع تعويضات عن الأشخاص الذين قتلتهم طهران.



تعثر المفاوضات



يشير تشدد مواقف الجانبين إلى أن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق قد يطول، ما يقلص الآمال في عودة إمدادات الألمنيوم إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل بقاء المخزونات العالمية قرب أدنى مستوياتها منذ عقود. وكانت المنطقة تستحوذ على نحو عُشر الإنتاج العالمي قبل الحرب.



موجة صعود



قفزت أسعار الألمنيوم في الأيام الأولى للحرب، قبل أن تتراجع مع بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها عادت إلى الارتفاع لاحقاً، محققة مكاسب تجاوزت 8% منذ نهاية يونيو، مع استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب لفترة أطول، وتراجعت رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز موجة صعود أوسع في أسواق المعادن الأساسية.



شح المخزونات



في الوقت نفسه، واصلت مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن تراجعها منذ بداية العام، لتقترب حالياً من ربع مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1990، رغم الإمدادات الجديدة القادمة من الصين وإندونيسيا.