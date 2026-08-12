في مهمة جديدة لتعزيز قدراتها في مجال الملاحة الفضائية، أرسلت اليابان قمراً صناعياً جديداً إلى مداره، في خطوة تستهدف توسيع منظومة الأقمار الملاحية التي تعتمد عليها في تحسين خدمات تحديد المواقع والملاحة.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» صاروخ «إتش 3» من مركز تانيغاشيما الفضائي، حاملاً القمر الملاحي «ميشيبيكي 7». وبعد نحو 29 دقيقة من الإقلاع، نجحت المرحلة العليا من الصاروخ في وضع القمر في المدار المستهدف.

وينضم «ميشيبيكي 7» إلى منظومة الأقمار الصناعية اليابانية للملاحة «QZSS»، التي طورتها اليابان وتعمل عبر مدارات مرتفعة ومتزامنة مع دوران الأرض، بهدف توفير إشارات ملاحة أكثر دقة واستقراراً.

وتتوافق منظومة «QZSS» مع نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، ما يتيح استخدام النظامين بشكل متكامل لتوفير خدمات الملاحة في مناطق من آسيا وأوقيانوسيا القريبة من اليابان من حيث خطوط الطول.

ويبلغ ارتفاع صاروخ «إتش 3» نحو 187 قدماً، وكانت أولى رحلاته في مارس 2023، قبل أن ينفذ ثماني عمليات إطلاق ناجحة، وصولاً إلى المهمة الأخيرة.

ومن المقرر أن تضم منظومة «QZSS» مستقبلاً 11 قمراً صناعياً، في حين تعمل حالياً خمسة أقمار تابعة لها في المدار، مع استمرار اليابان في توسيع قدراتها الفضائية وتعزيز بنيتها الخاصة بخدمات الملاحة.