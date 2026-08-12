لم يكن المسن الكفيف يتوقع أن يتحول منزله، المكان الذي يفترض أن يشعر فيه بالأمان، إلى مسرح لاعتداء عنيف. فقد اقتحم ثلاثة أشخاص مسكنه في ولاية وهران غربي الجزائر، واعتدوا عليه بالضرب في محاولة لقتله، قبل أن يستولوا على أمواله ومجوهراته.

وبعد انتشار مقطع فيديو يوثق الجريمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فتحت الأجهزة الأمنية في وهران تحقيقاً عاجلاً، بالتزامن مع شكوى تقدم بها الضحية إلى السلطات، أفاد فيها بتعرضه للاعتداء وسرقة مبلغ مالي تجاوز 51 مليون سنتيم، إلى جانب كمية من المجوهرات.

وباشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية المتورطين، مستفيدة من المعاينات الميدانية والوسائل التقنية، وتمكنت خلال وقت قصير من توقيف ثلاثة مشتبه بهم، بينهم قاصر.

كما أسفرت العملية عن استرجاع المبلغ المالي والمجوهرات المسروقة بالكامل، قبل إحالة المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، لمواجهة تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة المقترنة بالعنف الشديد، إلى جانب محاولة القتل العمدي.