حين تغرق الشوارع في بحيرات من مياه الأمطار، لا يجد السكان سوى الابتسامة والسخرية سلاحًا لمواجهة الواقع، وهو بالضبط ما وثقه مقطع فيديو طريف وساخر من قلب العاصمة الهندية دلهي، ليتحول إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي ويطرح تساؤلات لا تخلو من طرافة حول بنية تحتية عجزت عن ابتلاع السيول.

ففي مشهد غير معتاد، ظهر رجل يستلقي بكل هدوء داخل قارب صغير وسط مياه غمرت الشارع حتى مستوى الركبة، ممسكًا بمجدافه بينما تطوع آخرون لرفع سراويلهم وخوض المياه القذرة لدفع القارب وتوجيهه. وقد رافق الفيديو تعليق ساخر لاذع انتقد حالة الطرق وشبكات الصرف الصحي التي تتحول مع كل عاصفة مطرية إلى ممرات مائية، رغم الضرائب الباهظة التي يدفعها المواطنون، في وقت انقسمت فيه تعليقات المتابعين بين من وجد في الموقف كوميديا سوداء تعكس المعاناة اليومية، ومن حاول تبرير الأزمة بأن تصريف الكميات الهائلة من الأمطار يتطلب وقتا بطبيعته.